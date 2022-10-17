С «Понедельника» начнем: цирк, такси и бесплатный кофе

«Начинайте понедельники с приятных мгновений, чтобы вся неделя складывалась удачно!» - советует оператор мобильной связи.

Оператор мобильной связи Tele2 с сегодняшнего дня возобновил акцию «Понедельники» во всех регионах своего присутствия, чтобы вместе с деловыми партнерами сделать первый рабочий день недели по-настоящему приятным для абонентов. Так, пользователям доступны бесплатный кофе, скидки на билеты в театр, цирк, на концерты, поездки в такси, покупки в супермаркетах и многое другое, сообщили в пресс-службе компании.

Подарки от Tele2 – не бонусы, а реальная забота об абонентах компании.

«Понедельники Tele2» – часть стратегии lifestyle enabler, в рамках которой не просто раздают бонусы, а предлагаются достойные подарки, отметили представители компании-оператора. Это реальная забота о клиентах, поддержка качества их жизни. В 2022-м году к акции присоединилось еще больше партнеров, предоставляющих приятные презенты.

Презент от Tele2 может получить любой абонент в регионе присутствия компании.

Уточняется, что предложение действует для всех абонентов оператора каждый понедельник с 17 октября по 21 ноября. Чтобы получить подарок, клиентам необходимо активировать промокод в приложении «Мой Tele2», для получения доступа к контенту Wink и Skillbox – перейти по ссылке. Использовать код у партнера нужно именно в понедельник в период действия акции. Можно выбирать до трех подарков в неделю. Подробности – на ponedelniki.tele2.ru.