Теплоход с пассажирами застрял посреди Оби в Томской области

Пассажиров доставят до мест следования вертолетами Фото: Ксения Высотина

На севере Томской области в понедельник, 17 октября, застрял пассажирский теплоход "Восход", сообщили в Telegram-канале Александровского района.

Как уточнил глава Александровского района Виктор Мумбер, теплоход выполнял завершающий рейс в 2022 году по маршруту от Каргаска до Колтогорска с заходом во все населенные пункты района и сломался в 20 км от Новоникольского.

"На помощь пассажирскому теплоходу вышел мощный РТ ООО "Речное пароходство", капитан В.А. Раушкин. РТ отбуксирует "Восход" до Новоникольского, где все 20 пассажиров будут высажены", — уточнил Мумбер, добавив, что среди пассажиров нет детей.

Из Новоникольского администрация района организует застрявшим пассажирам вертолетный рейс до мест следования: Назино, Лукашкин Яр (по 1 человеку), Александровское (2 человека) и Стрежевой (16 человек).

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