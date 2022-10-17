Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 октября 2022 8:48

С начала 2022 года 13 тысяч жителей Томской области устроились на работу через центры занятости

Уровень безработицы в регионе составил почти 1%
Кирилл Колемасов
Желающие смогли найти подходящую работу.

Желающие смогли найти подходящую работу.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2022 года найти работу через центры занятости смогли 13 тысяч жителей Томской области, сообщает пресс-служба администрации региона. На начало октября уровень безработицы составил 0,96%.

"Порядка 10 тысяч человек были признаны безработными, что в два раза меньше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом потребность в работниках на 1 октября также составила 10 тысяч", - говорится в сообщении.

За это время 500 граждан приняли участие в общественных работа, 1 300 человек закончили профессиональное обучение по направлению областных органов служб занятости населения.

Всего за психологической поддержкой и услугами профессиональной и социальной адаптации на рынке труда обратились 16,5 тысяч человек.

Читайте также: Водитель легковушки получил травмы в ДТП с трактором в Томской области