С начала 2022 года 13 тысяч жителей Томской области устроились на работу через центры занятости

Желающие смогли найти подходящую работу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2022 года найти работу через центры занятости смогли 13 тысяч жителей Томской области, сообщает пресс-служба администрации региона. На начало октября уровень безработицы составил 0,96%.

"Порядка 10 тысяч человек были признаны безработными, что в два раза меньше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом потребность в работниках на 1 октября также составила 10 тысяч", - говорится в сообщении.

За это время 500 граждан приняли участие в общественных работа, 1 300 человек закончили профессиональное обучение по направлению областных органов служб занятости населения.

Всего за психологической поддержкой и услугами профессиональной и социальной адаптации на рынке труда обратились 16,5 тысяч человек.

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