Асиновский район взял бронзу на выставке "Золотая осень 2022"

Заслуженная бронза ушла Асиновскому району. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Третье место заняла администрация Асиновского района на всероссийской выставке "Золотая осень 2022", сообщает пресс-служба областной администрации.

"Администрация Асиновского района заняла третье место в конкурсе «За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий» в номинации «Лучшая практика обеспечения комплексного развития сельской территории»", - говорится в сообщении.

С 2020 по 2022 год в Асиновском районе реализовали несколько проектов по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий".

В 2020 году в селе Ягодное реконструировали местную школу. Теперь в ней учатся дети еще и из соседних населенных пунктов. А в 2021 в селе провели новое освещение.

В селе Новониколаевка в 2021 году возвели жилой дом для предоставления его сельчанам в аренду по договору социального найма.

В 2022 году в рамках государственной программы в районе продолжили обустройство тротуаров в Новониколаевка, а в Новокусково благоустроили зону отдыха.

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