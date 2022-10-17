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НовостиОбщество17 октября 2022 13:00

В техникуме Томска пройдет межрегиональный фестиваль творчества для инвалидов

Участие примут конкурсанты из 12 регионов России
Кирилл Колемасов
Участие в конкурсе примут жители 12 регионов России.

Участие в конкурсе примут жители 12 регионов России.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Томском техникуме социальных технологий проведут межрегиональный фестиваль творчества "Мир без границ" им. Юрия Ивкина, сообщает пресс-служба областной администрации. В нем примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья.

"В фестивале примут участие почти 300 конкурсантов из 12 регионов: Томской, Кемеровской, Челябинской, Новосибирской, Иркутской, Курганской областей, Красноярского, Алтайского, Забайкальского краев и трех республик – Бурятия, Хакасия и Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

Заявки поданы по направлениям: жестовое пение, художественное слово, инструментальное исполнение, хореографическое искусство, дефиле, пантомима, декоративно-прикладное творчество и живопись.