Водитель велосипеда в Томске получил травмы в ДТП

Велосипедист получил травмы. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске на улице Говорова 14 октября водитель сбил велосипедиста, сообщает управление ФСБ по Томской области.

"Автомобилем Nissan Terrano, под управлением 39-летнего мужчины, совершен наезд на велосипедиста. По предварительным данным, 20-летний мужчина-велосипедист пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, не спешившись", - сообщает ведомство.

Водитель велосипеда с травмами был доставлен в больницу.

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