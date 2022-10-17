Водитель велосипеда в Томске получил травмы в ДТП

Велосипедист получил травмы.
Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области
В Томске на улице Говорова 14 октября водитель сбил велосипедиста, сообщает управление ФСБ по Томской области.
"Автомобилем Nissan Terrano, под управлением 39-летнего мужчины, совершен наезд на велосипедиста. По предварительным данным, 20-летний мужчина-велосипедист пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, не спешившись", - сообщает ведомство.
Водитель велосипеда с травмами был доставлен в больницу.
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