"Молча положил на стол повестку": жительница Томска рассказала о том, как узнала о мобилизации мужа

Жительница Томска Анастасия рассказала о том, как узнала о мобилизации мужа. Фото: Густаво Зырянов

Жительница Томска Анастасия рассказала о том, как узнала о мобилизации мужа. Девушка замужем за Алексеем уже более 10 лет, сообщает издание "АиФ-Томск".

Алексей три года служил в мотострелковом батальоне, но после этого был уволен в запас. По словам томички, когда она приехала домой после работы, муж, как обычно встретил ее после работы и обнял. Позже Алексей молча положил на стол повестку.

"Ее принесли за несколько минут до моего прихода", - рассказывала Анастасия.

Девушка отметила, что повестка пришла ее мужу за 14 часов до выезда в военкомат. Именно поэтому у семейной пары даже не было времени попрощаться и провести день друг с другом. Анастасия и Алексей в шоке начали собирать вещи.

"У нас не было возможности попрощаться, попить чай. Был ступор, шок, слезы. Муж был абсолютно спокоен", - поделилась девушка.

На следующее утро семья уже была на вокзале. Анастасия провожала своего мужа в учебный центр. По словам томички, она испытывала необычное чувство.

"Кто бы мог подумать, что сегодня в современном мире, ты будешь стоять на вокзале и провожать мужа на спецоперацию", - сказала девушка.

От тоски и плохих мыслей Анастасии помогает отвлечься работа. Девушка рассказывает, что сейчас семейная пара старается друг друга подбадривать.