Аграрии Томска получат федеральную поддержку на производство масличных культур

Всего помощь направлена 43 регионам. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Правительство России направит томским аграриям 30,5 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Они пойдут на стимулирование производства масличных культур в этом году.

"Принятое решение позволит аграриям сохранить рентабельность производства, смягчить последствия логистических ограничений, а также подготовиться к следующему сезону в части закупки районированных семян и удобрений", - говорится в сообщении.

Всего правительство РФ выделило 43 регионам 4,8 млрд рублей в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК".