В Томскую область поступило более 250 тысяч доз вакцины от гриппа

За период прививочной компании в регион поступило почти 460 тысяч доз. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томскую область доставили больше 250 тысяч доз вакцин "Совигрипп" и "Ультрикс Квадри", сообщает пресс-служба областной администрации. С начала прививочной кампании иммунизацию в регионе прошли 185 334 человека, в том числе 55 949 детей.

"В регион доставлено 198 250 доз взрослой вакцины «Совигрипп», 59 610 доз детской вакцины «Совигрипп» и 920 доз вакцины «Ультрикс квадри» для беременных женщин", - говорится в сообщении.

Всего в Томскую область с начала сезона поступило 455 120 доз вакцины от гриппа.

В Томске пройти иммунизацию можно в четырех пунктах вакцинации. В ТЦ "Лето" (ул. Нахимова, 8 стр. 13) они работают со вторника по пятницу с 10 до 18 часов, в выходные с 11 до 17 часов. В ТЦ "Изумрудный город" (пр. Комсомольский 13,б) с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов, в субботу - с 10 до 17 часов и в воскресенье - с 10 до 14 часов. В отделе МФЦ "Мои документы" (ул. Пушкина, 63, стр. 5) пункт вакцинации работает с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов. В МСЧ №2 (ул. Бела Куна, 3) поставить прививку можно с понедельника по пятницу с 8 до 19.30, в выходные с 10 до 14 часов.

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