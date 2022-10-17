Житель Стрежевого проглотил сверток с наркотиком при виде полицейских Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель города Стрежевого Томской области проглотил сверток с наркотиком, встретившись на улице с полицейскими, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, 37-летний стрежевчанин приобрел синтетический наркотик в феврале 2022 года в виде свертка весом 1,85 г. После задержания медицинские работники достали сверток из его желудка.

Стрежевской городской суд Томской области назначил мужчине штраф в размере 25 тысяч рублей.

На момент публикации материала приговор в законную силу не вступил.

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