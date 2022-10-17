Томичи могут зарегистрировать бизнес прямо в офисе банка

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Открыть свое дело можно за один визит без посещения налоговой.

В 42-х офисах Сбера в Томской области можно оформить свой бизнес. В частности, там оказываются услуги по упрощённой регистрации бизнеса и последующего дистанционного открытия счета для ООО с одним учредителем и ИП. А расширенный перечень услуг по открытию счетов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, а также подключение услуг: SMS-информирования об операциях по счету и бизнес-карте, выпуск бизнес-карты, торговый эквайринг, предоставление услуг реестрового выпуска карт и зачисления на счета физических лиц — доступны в 23-х офисах региона.

«Сбер стал ближе к предпринимателям региона. Еще недавно зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет можно было лишь в специализированных офисах банка по обслуживанию юридических лиц. В настоящее время открыть свой бизнес буквально под ключ (зарегистрировать бизнес, получить базовый набор сервисов и услуг для ведения бизнеса) можно в большинстве наших бизнес-офисов, а также за один визит к Партнеру Банка, без посещения налоговой», - Глеб Зараковский, заместитель управляющего Томским отделением ПАО Сбербанк.