В Томске задержали несовершеннолетнего наркокурьера

При обыске у молодых людей обнаружили 40 грамм "мефедрона". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские Томска задержали двух подозреваемых в распространении крупной партии "мефедрона", сообщает УМВД по Томской области. Одному из задержанных 17 лет.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий в Кировском районе г. Томска полицейские задержали двоих ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности местных жителей 2002 и 2005 годов рождения", - говорится в сообщении.

В процессе личного досмотра у молодых людей обнаружили 20 полимерных свертков серого цвета. Благодаря экспертизе выяснилось, что в них находилось 40 грамм синтетического наркотика "Мефедрон". Возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Жители Северска 17 октября массово опоздали на работу