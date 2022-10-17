В Томской области 17 октября стартовала всероссийская акция против наркотиков

Акция "Сообщи, где торгуют смертью" продлится в Томской области до 28 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области с 17 по 28 октября пройдет всероссийская акция против наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области. Общероссийская акция "Сообщи, где торгуют смертью" проводится совместными усилиями УМВД, местных властей и органов здравоохранения области.

Во время проведения акции жители Томской области могут на условиях анонимности сообщить информацию о преступлениях в сфере торговли наркотиками по телефону Дежурной части УМВД России региона +7(3822)271-220 или телефонам районных дежурных частей. Звонки принимаются круглосуточно.

УМВД России добавляет, что получить помощь в лечении от наркотической зависимости и реабилитации можно по телефонам Томского областного наркологического диспансера — 77-97-10 (доб. 226), и Антинаркотической комиссии Томской области — 51-09-05.

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