Жителей Томска в понедельник ждет небольшой дождь

В Томске 17 октября будет до 8 градусов тепла и небольшой дождь Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В Томске днем 17 октября температура воздуха составит 6-8 градусов тепла, сообщает региональный гидрометцентр. В городе будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

В области температура в среднем составит +1...+6°C, местами до +11°C. Возможны небольшие, местами умеренные осадки, в отдельных районах — мокрый снег.

Ветер в области и областном центре юго-восточный с переходом на северный, скорость 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с.

Читайте также: "КП-Томск" рассказывает о самых громких происшествиях за неделю