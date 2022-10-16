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НовостиЗдоровье16 октября 2022 10:04

В Томской области зафиксировано менее 100 случаев заражения COVID-19

Инфекцией заболели 67 человек
Ксения Высотина

Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявили у 67 человек, 7 из которых были госпитализированы. Выздоровели 116 пациентов, сообщил региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в Томской области коронавирусом заболели 154 638 человек, выздоровели 152 208 пациентов, умерли 910 человек.

За последние сутки в стране выявлено 12 354 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 94 пациента скончались, 18 441 выздоровели.

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