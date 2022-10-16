Производство с 24,8 тысяч тонн хлеба уменьшилось до 18,3 тысяч тонн. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области за 9 месяцев подорожал хлеб. Булочные изделия из пшеничной муки разных сортов тоже подорожали на 15,6%, сообщает пресс-служба Томскстата.

"В этом году хлеб заметно подорожал. За 9 месяцев 2022 года (сентябрь 2022 г. к декабрю 2021г.) хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов подорожали на 15,6%, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной - на 14,9%", - говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, на сентябрь этого года хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов стоили 85 рублей за кг. В то время как хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – 71 рубль за кг.

Помимо этого, в в домашних хозяйствах региона снижается потребление хлеба. Производство с 24,8 тысяч тонн хлеба уменьшилось до 18,3 тысяч тонн.