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НовостиОбщество16 октября 2022 3:01

В Томске до 16 октября прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия

НМУ способствуют накоплению вредных примесей в атмосфере
Ксения Высотина
Такие явления наблюдаются в случае проявления определенных метеоусловий — туманы, слабый ветер, штиль.

Такие явления наблюдаются в случае проявления определенных метеоусловий — туманы, слабый ветер, штиль.

Фото: Ксения Высотина

До 16 октября в Томске прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия. НМУ способствуют накоплению вредных примесей в атмосфере, сообщили в пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"С 13.00 ч. 14.10.2022 г. до 19.00 ч. 16.10.2022 г. в городе Томске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такие явления наблюдаются в случае проявления определенных метеоусловий — туманы, слабый ветер, штиль. Это приводит к накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Главное управление МЧС России по Томской области рекомендует максимально отказаться от использования личного транспорта в этот период.