Томской области посвятили одну из экспозиций в новом метропоезде в Москве

Фото: Пресс-служба администрации Томской области.

Один из вагонов нового метропоезда в Москве посвятили Томской области, сообщает пресс-служба областной администрации. Инициатором нового проекта стал полномочный представитель Президента России в Сибири Анатолий Серышев.

"Цель проекта - знакомство с историей, природой и культурой Сибири, развитие ее туристического потенциала", - говорится в сообщении.

Поезд будет полгода курсировать по красной ветке, чтобы все желающие смогли ознакомиться с особенностями Томской области.

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