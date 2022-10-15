Почти 200 машин в Томской области были эвакуированы за нарушение ПДД с 7 по 13 октября

Машины стояли в неположенных местах. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Томской области с 7 по 13 октября эвакуировали 180 автомобилей за нарушение ПДД, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. 76 из них были неправомерно припаркованы на местах для инвалидов.

"В отношении 115 водителей-нарушителей составлены административные материалы по фактам нарушения правил остановки и стоянки", - говорится в сообщении.

За этот период сотрудники полиции задержали 84 водителя, которые употребили алкоголь, прежде чем сесть за руль. 7 из них уже были привлечены к ответственности за аналогичное нарушение.

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