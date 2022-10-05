В Советском районе Томска ликвидировали самовольный слив сточных вод

Незаконный слив выявили во время пешего обхода. Фото: Олег ЗОЛОТО

Собственник одного из жилых домов на улице Заливной в Томске незаконно установил слив сточных вод. Сотрудники районной администрации обнаружили слив во время пешего обхода и обязали собственника ликвидировать трубу, сообщает пресс-служба мэрии.

Труба располагалась возле лестничного спуска, и незаконным сливом размывало грунт и опоры лестницы. Слив заблокировали работники городских спецслужб, собственник должен демонтировать его в ближайшее время.

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