В Томской области зарегистрировано 351 новый случай COVID-19

37 человек госпитализировано Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 5 июля 2022 года, в Томской области выявлено 351 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 152 142 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 491 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 148 507 человек.

За последние сутки в стране выявлено 23 757 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 113 пациентов скончались, 44 694 выздоровели.

Читайте также: Пожилой житель Томска по пьяни убил соседа