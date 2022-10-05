Пожилой житель Томска по пьяни убил соседа

Мужчина лег спать после убийства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

64-летний житель Томска предстанет перед судом за убийство своего знакомого во время застолья. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Томской области.

«В ходе следствия обвиняемый полностью признал себя виновным. По ходатайству следователя он заключен судом под стражу.», - говорится в сообщение.

Как выяснило следствие, мужчина жил в одном из домов Октябрьского района без регистрации. В июле 2022 года в подвале многоквартирника он выпивал вместе со своим приятелем. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, обвиняемый схватил нож и ударил своего знакомого в шею, после чего отправился спать. Наутро он обнаружил лежащего на полу соседа без признаков жизни и вызвал скорую.

В настоящий момент материалы дела направлены в Октябрьский районный суд Томска для рассмотрения.