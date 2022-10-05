В Томске до 20 октября могут завершить реконструкция «Кузовлевского» путепровода

Работы на завершающей стадии Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Подрядчик ООО «Сибдоринвест» должен завершить работы на «Кузовлевском» путепроводе до 20 октября. Такое поручение дал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер в ходе рабочего совещания на объекте, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Открыть движение по путепроводу планировалось в начале августа. Однако из-за дополнительных работ, появившихся в ходе ремонта, дождей и результатов проведенных испытаний, показавших, что бетон недостаточно окреп, открытие движения на этом участке решено было отложить», - говорится в сообщении.

Движение на участке запущены по обеим полосам, движение машин не помешает ведению оставшихся работ.

Реконструкция проводится с апреля 2022 года. Больше 50 миллионов рублей на работы выделено по нацпроекту «безопасные и качественные автомобильные дороги».

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