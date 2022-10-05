В Ленинском районе Томска и поселке Родник отключат свет 6 октября

Электричества не будет в домах на 22 улицах города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 6 октября, в Томске отключат свет на 22 улицах, а также в поселке Родник. Полный список адресов опубликован на сайте "Горсетей".

Плановые отключения света связаны с ремонтными работами. Большая часть отключений пройдет в Ленинском районе.

6 октября электричества не будет с 9:00 до 16:30 по адресам: пер. Просторный 2-а, 4-12, 8-а, 9-а, 10-а, 10-б, 11-13, 11-б, 17-21, 21/1, уч.7/1; пер. Тупиковый 1-5, 2-4, 5 стр.1, 8, 9-21, 12-16, 16-а, 16/1, 20, 21-а, 25-27, 25-а, 29-а, 31-33, уч.10; пер. Шпальный 2-6, 5-7, 10; пр-кт Ленина 17-25, 17-а, 212-222, 230, 234 стр.1, 238, 242, 244-а, 246, 250-252; ул. Нижне-Луговая 1, 5, 11; ул. Трудовая 1-7, 2-8, 2-а, 4-а, 11/1, 12, 12/1, 17-19, 18-а, 22-а, 22/1, 24; ул. Учебная 20, 20/1; ул. Гоголя 12, 12-а, 12/1; ул. Красноармейская 17; ул. Лебедева 5-а, 5-в, 5-г, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8; ул. Никитина 12. С 9:00 до 17:00: в поселке Родник пер. Водный 2-4, 10; пер. Горный 2-8, 3-7; пер. Жемчужный 3-5; пер. Земной 2, 6-8, 14-16, уч.10; пер. Минеральный 4-8; ул Родниковая 10; ул. Глубинная 1-7, 1-а, 2-8, 15-19; ул. Дубровка 1-3, 2-12, 7-11; ул. Еловка 1, 2, 5-19, 6-12, 16-18, 16-а, 22, уч.20; ул. Кедровка 1, 2, 5, 6; ул. Листвянка 3-5, 4, 9-11, 10-12, уч.7; ул. Приятная 1, 2-10, 5-7, 11; ул. Родниковая 1-7, 3-а, 11-23, 12, 16-18, 22-28, 32, 35, 41-45, 54, 58-66, уч.29; ул. Сосновка 9, 13-15, 18, уч.17; Чистый проезд 1, 2-4; Бодрящий пер. 9-11; Глубинная ул. 6, 7, 15; Горный пер. 2-4, 3, 8; Жемчужный пер. 5; Минеральный пер. 6; Приятная ул. 5-7, 10; Родниковая ул. 41-45, 54, 58-66; Чистый проезд 1, 4; пер. Бодрящий 1-5, 9-11; пос. ЛПК 2-й 1, 111, 199-201, 200, 209, 256, 257-а, 259, 260, 268, 269; пос. Черемошники 2-й 202, 209-б, 213, 213/1, 260-а, 264, 265-267, 265-а, 271-277, 274-278, 293-а; ул. Азиатская 10, 11-15; ул. Волгоградская 1, 2-4, 5, 8-14, уч.3; ул. Пархоменко 8-22, 9-13, 9-а; ул. Пожарского 1-15, 2-20; ул. Сиреневая 2; ул. Хмельницкого Богдана 79/1; Богашевский тракт 36; пос. Геологов пос 140, уч.98, уч.138, уч.139, уч.141, уч.141-а, уч.141-б, уч.174; ул. Геологов (пос.Геологов) 1-а, 1-б, 1-г, 1/1, 1/2, 3, 3/1, 3/2, 5/2, 5/3, 5/4, 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 9/3.