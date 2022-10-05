Жители Томска вспомнили яркие моменты из школьной жизни

Томичи поделились воспоминания о школьных годах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году Томский государственный университет вновь проводит акцию «Благодарю», сообщает портал «МК в Томске». Участники могут поблагодарить своих школьных и университетских педагогов.

Портал «МК в Томске» спросил у томичей, за что они благодарны своим учителям.

Николаю 36 лет и больше всего ему запомнились уроки литературы в школе. Иногда они проходили в осеннем лесу, за чаепитием. Один раз даже при свечах.

«Много чего ещё придумывала моя учитель литературы Наталья Юрьевна Булатова. Наверное, именно благодаря ей я стал в детстве много читать. И за это – большое спасибо!», - поделился мужчина.

Юлии из Томска 32 года. Она воспитывает трех детей и в восторге от педагога, у которого учится ее сын. Молодая учительница сегодня опубликовала в родительском чате такое сообщение: «Мои любимые, дорогие родители! Ваши дети для меня больше, чем ученики. Я успела полюбить их, как собственных. За них переживаю, радуюсь, болит душа за неудачи каждого из них так же, как и сердце радуется за успехи». Эти слова глубоко тронули Юлию.

А вот 42-летняя томичка Юнона не вспоминает школьные годы с улыбкой. Говорит, что у нее много вопросов к системе советского школьного образования и считает, что это травмирующий опыт.

«Спасибо говорю учительнице русского языка, которая научила правильно писать слова чувствовать и участвовать, брошюра и парашют и еще много других слов», - высказалась женщина.

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