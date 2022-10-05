В Томске дорогу к областной клинической больнице отремонтировали на 95%

В Томске почти завершен ремонт дороги к областной клинической больнице. Фото: пресс-служба мэрии Томска

Ремонт дороги к областной клинической больнице с Иркутского тракта в Томске выполнен на 95%, сообщает пресс-служба мэрии города.

В настоящее время подрядчик завершает работу по благоустройству улиц, устраняет мелкие огрехи, очищает газон от мусора. Ремонт проезжей части улиц Лазарева и Ивана Черных завершен, подходит к концу укладка тротуаров. Кроме того, в районе ОКБ установили новые остановочные комплексы.

"По срокам у подрядчика есть еще время до 30 октября, однако, пока стоит погода, нужно ускоряться и наводить на улице последний «лоск»", — цитирует пресс-служба мэра Михаила Ратнера.

Напомним, 72 млн рублей на ремонт дорог в районе ОКБ по инициативе ремонта нецентральных дорог выделил губернатор Томской области Владимир Мазур.

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