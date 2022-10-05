В Томске на выходных будет сухо и тепло

В Томске на предстоящих выходных будет сухо и тепло. Фото: Наталья Качановская/ АиФ-Томск

В Томске на предстоящих выходных будет сухо и тепло. Днем воздух прогреется до +16 градусов, сообщила журналисту "КП-Томск" начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

В городе в субботу, 8 октября, ночью ожидается +3...5 градусов, а днем - до +15 градусов. Осадков не прогнозируется. В воскресенье, 9 октября, в Томске пройдет небольшой дождь во второй половине дня. Ночью синоптик прогнозирует +4...6 градусов, а днем - +14...16 градусов.

В Томской области на выходных не будет дождя. В субботу ночью в регионе ожидается 0...+5 градуса, а днем - +11...16 градусов, местами по северу +5...10. В субботу в области ночью прогнозируется +1...6 градусов, днем - +11...16 градусов.