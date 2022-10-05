Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2022 7:13

Томская компания заключила фиктивный договор на 8 млн рублей

Для этого пришлось проиграть тендер
Кирилл Колемасов
Поставлять планировали компьютерное оборудование в больницы

Поставлять планировали компьютерное оборудование в больницы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Томской области направило в суд уголовное дело в отношении двух ООО «Компстар» и «Компстар-Томск». Фирмы обвиняются в коммерческом подкупе

«По версии следствия, в мае 2020 г. обвиняемые подали заявки на участие в двух объявленных региональным департаментом здравоохранения в рамках реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» аукционах на поставку компьютерного оборудования в медицинские учреждения», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Заявку на этот же тендер подала другая компания. Обвиняемые предложили заплатить им 8 миллионов рублей, чтобы конкурирующая компания выиграла тендер.

Был заключен фиктивный договор, а деньги провели через аффилированные фирмы, а затем обналичили.

Рассматривать дело будут в Советском районном суде города Томска. Читайте также: У предпринимателя из Томска нашли долг в 51 млн рублей