Журналисту из Томска пришла повестка в рамках частичной мобилизации

Владислав Пирогов на фото слева. Фото: предоставлено героем

Журналисту из Томска Владиславу Пирогову пришла повестка в рамках частичной мобилизации. Теперь мужчина будет доказывать военкомату право на отсрочку по состоянию здоровья.

"Пришел в военкомат с документами, подтверждающими отсрочку, поскольку я работаю в системообразующем СМИ. Но у меня никаких оснований для отсрочки не нашли. Меня и еще 26 офицеров отправили в Новосибирск", - рассказал томич.

Уточним, что Владислав ранее жил и учился в Томске, а теперь работает на интернет-портале одного из красноярских СМИ. В юношестве мужчина закончил исторический факультет ТГУ, а позже у него появились сложности со здоровьем.

Игнорировать повестку, которую вручил военный комиссар, томич не собирался. В назначенный день Владислав явился в военкомат Красноярска, однако, там оснований для отсрочки не нашли.

После посещения военкомата мужчина обратился в медицинский кабинет с жалобами на здоровье и прошел дообследование. Теперь журналисту предстоит пройти несколько кабинетов врачей, а затем явиться на военную комиссию.

Отметим, что Владислав Пирогов является лейтенантом запаса. Сейчас мужчина пытается совместить работу на портале "МК в Красноярске" с визитами в поликлинику.

Читайте также: Не служивший житель Томска получил повестку в рамках частичной мобилизации