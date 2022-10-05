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Общество5 октября 2022 7:00

У предпринимателя из Томска нашли долг в 51 млн рублей

Расчет директор производил с заблокированными счетами
Кирилл Колемасов
Контрагентам платили напрямую

Контрагентам платили напрямую

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В отношении директора ООО «Производственная компания Рост» утверждено обвинительное заключение, сообщает прокуратура Томской области.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере)», - сообщает ведомство.

У компании была неоплаченная задолженность в 51 млн. рублей по налогам, сборам и страховым взносам по состоянию на 31 декабря 2020 года. Счета компании были заблокированы с апреля по декабрь 2020, но директор рассчитывался с контрагентами напрямую. Таким образом, он скрыл почти 34 миллиона, которые должны были пойти в уплату долга.

Дело будет рассматриваться в Кировском районном суде г. Томска.