Трое жителей Северска больше полугода продавали наркотики в Томской области

В преступной группе было 3 человека Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение в отношении трех жителей Северска. Преступная группировка состояла из 39-летнего жителя, его 29-летней супруги и 48-летнего приятеля.

«Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере). Первый мужчина также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализации денежных средств, полученных от преступной деятельности), - говорится на сайте прокуратуры Томской области.

Инициатором организации нелегальной деятельности выступил 39-летний житель закрытого города. С декабря 2021 года по июль 2022 группа общалась с покупателями через интернет и мобильную связь. Оплата поступала на различные денежные системы, а затем товар сбывался, в том числе посредством размещения закладок.

Полиция пресекла деятельность преступников и изъяла несбытый товар.

Дело отправлено в Северский городской суд Томской области.