О золотом стандарте лечения депрессии рассказал томский психолог Староверов

Симптомы снижаются у 75% пациентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Томский психолог Сергей Староверов рассказал о правильном лечении депрессии. Наибольшую эффективность показывает медикаментозная терапия, а так же проработка недуга с психотерапевтом, рассказал специалист изданию «АиФ-Томск».

«Эффективность одного и другого подхода примерно одинакова, при условии, что психотерапия эта когнитивно-поведенческая (или её производные)», - говорит психолог.

Разговорная психотерапия направлена на работу с нелогичными суждениями и мнениями человека. Хорошо она показывает себя в лечении депрессии вкупе с медикаментозным лечением.

Препараты, которые необходимы для лечения, могут вызвать у людей побочные эффекты. Но со временем они проходят. Такого рода помощь ослабляет симптомы депрессии примерно у 75% пациентов.

«Потенциальный вред от препаратов (часто в виде временных побочных эффектов) намного менее опасен, чем отсутствие какой-либо помощи во время депрессии», - поделился Сергей Староверов.

Психолог советует не бояться обращаться к специалистам, если те придерживаются доказательной медицины.