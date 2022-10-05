В Томске находившийся в розыске дебошир бросался под колеса машин на АЗС

Нарушителя задержали сотрудники Росгвардии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Росгвардии Томской области задержали находившегося в розыске 38-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба управления Росгвардии.

Росгвардия выехала по сигналу тревоги с одной из томских АЗС. Сотрудник станции сообщил, что некоторое время назад видел шатающегося мужчину, который бросался под колеса подъезжающих автомобилей.

Вскоре в районе АЗС росгвардейцы нашли мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Позже выяснилось, что гражданин объявлен в розыск за кражу. Задержанного доставили в полицейский участок.

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