Жители Томской области могут подать электронную заявку на добровольное участие в СВО

На фото пятый день отправки мобилизованных томичей. Фото: Алёна ГОЛЕВА

Жители Томской области могут оформить электронную заявку на добровольное участие в СВО. Ее можно отправить на портале "Госуслуги".

Данный сервис был запущен в прошлые выходные. Заявку может отправить любой житель региона в возрасте до 60 лет, обладающий опытом военной службы или сборов. Также рассмотрят спортсменов стрелковых видов спорта и членов охотничьего или казачьего общества.

Для того, чтобы подать добровольную заявку на участие в СВО, гражданину потребуется зайти в Госуслугах на баннер "стать добровольцем", ознакомиться с критериями отбора и авторизоваться на портале. Позже гражданин должен внести в анкету свои данные (ФИО, телефон, электронную почту) далее появится адрес регистрации, все данные необходимо проверить. Следом нужно выбрать военкомат и отправить заявку.

Помимо электронной заявки, томичи могут также лично прийти в военный комиссариат и предложить свою кандидатуру. На месте у гражданина проверят учетные данные и определение пригодности для службы в рядах ВС РФ или отряде добровольцев.

Уточняется, что для добровольцев есть определенные требования. Мужчина обязательно должен быть гражданином РФ. Также в военкомате готовы рассмотреть людей, у которых пройдена военная служба или сборы, есть опыт в стрелковых видах спорта или работы в силовом ведомстве, членство охотничьей общественности организации или казачьем обществе.

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