Житель Северска оскорбил и напал на сотрудника полиции

Мужчина отправится в колонию строгого режима Фото: Артем КИЛЬКИН

Северский городской суд Томской области завершил рассмотрение дела в отношении 36 – летнего местного жителя, который оскорбил и напал на сотрудника полиции. Мужчина был ранее судим и находился под административным надзором, сообщает прокуратура Томской области.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)», - говорится в сообщение.

Как установил суд, в одну из ночей февраля 2022 года мужчина был пьян и находился рядом со своим домом. На место выехали полицейские, которые следят за соблюдением административных ограничений бывшими заключенными. На требование полицейских вернуться в свое жилище, мужчина нецензурно оскорбил сотрудников и применил силу к одному из них.

За свои действия подсудимый отправится в колонию строгого режима на 2 года и 2 месяца.