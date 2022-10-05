Случайный попутчик угрожал жителю Томской области похожим на пистолет предметом. Фото: Василий Вахрин

В ночь на 5 октября в Колпашевском районе Томской области 18-летний местный житель пытался ограбить мужчину, который довез его до дома, сообщает пресс-служба томской полиции.

Водитель рассказал, что подобрал молодого человека на дороге и согласился довезти его домой. На месте назначения попутчик попросил водителя подождать, пока тот возьмет деньги из дома. Молодой человек вернулся не с оплатой, а с похожим на пистолет предметом, который направил на владельца авто и потребовал от него денег.

Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его в течение часа. Выяснилось, что молодой человек ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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