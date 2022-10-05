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Общество5 октября 2022 4:11

В Томске полностью подключены к горячему водоснабжению дома Ленинского и Октябрьского районов

Осталось подключить 14 многоквартирников
Кирилл Колемасов
Подключение проходит в ручном режиме

Подключение проходит в ручном режиме

Фото: Ксения Высотина

Департамент городского хозяйства администрации Томска сообщил, что 534 дома Ленинского района и 777 домов Октябрьского обеспечены подачей горячей воды.

«Без ГВС остаются 14 домов в Кировском и Советском районах, на сетях этих многоквартирников ведутся работы, ресурс будет подан в ближайшее время», - сообщают на портале городской администрации.

Что касается отопления, то на утро 5 октября ресурсом обеспечены 98% домов областного центра. По разным причинам отопление отсутствует в 87 многоквартирниках.

Ранее сообщалось, что губернатор Томской области Владимир Мазур раскритиковал коммунальщников за срыв сроков отопительного сезона. Сейчас работа по подключению домов ведется в ручном режиме.

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