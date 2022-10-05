Клиентам Сбера на проспекте Фрунзе доступна зарядная станция для электромобилей

Фото: пресс-служба "Сбербанк"

Томский Сбербанк и компания Punkt-E открыли зарядную станцию для электромобилей на территории центрального офиса банка на проспекте Фрунзе.

Станция представляет собой компактное устройство, оснащенное коннекторами CHAdeMO для японских электромобилей и CCS2 - для европейских. По официальным данным в Томской области зарегистрировано более двухсот электромобилей. Теперь они, управляя процессом через мобильное приложение, могут за час зарядить свое транспортное средство у здания Сбера даже в низкие температуры, актуальные для томской зимы.

Установка электронной зарядной станции на территории банка – часть многогранной ESG-стратегии, внедряемой в деятельность Сбера. Благодаря подобным социальным и экологическим инициативам все больше клиентов Сбербанка могут без ограничений воспользоваться предлагаемыми услугами.

Игорь Чепеньков, управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк: «Сбербанк активно поддерживает ESG-инициативы и уже имеет в своем портфеле ряд экологичных проектов, как, например, финансирование газовых котельных установок в Томской области. Разделяя мировой тренд на поддержку «зеленых» технологий и создание комфортной городской среды, мы считаем проект по развитию инфраструктуры для электромобилей не просто перспективным, а общественно значимым».

"Мы активно развиваем электромобильность в России, наша основная задача заключается не в том, чтобы просто установить зарядную станцию, а сделать крутой и качественный сервис для наших клиентов. На сегодняшний день наши зарядные станции есть в 10 регионах страны и их количество насчитывает более 85 шт. Наш совместный проект со СБЕРом помогает решать множество задач, от покрытия электрозарядными станциями Сибирского региона, до поддержания ESG-инициатив крупнейшего Российского банка", - прокомментировал Серебренников Виктор, директор Сибирского макрорегиона OOO “Punkt-E”.