Житель Томска угрожал отцу своей сожительницы убийством

Конфликт произошел во время застолья. Фото: Олег УКЛАДОВ

Обвинительный приговор в адрес 21-летнего жителя Томской области вынесли в ходе заседания в мировом судебном участке № 5 Октябрьского района, сообщает прокуратура Томской области. В марте 2022 года молодой человек в ходе бытового конфликта грозился убить отца своей сожительницы.

«В ходе распития спиртных напитков между ним и отцом его возлюбленной произошел конфликт на бытовой почве. Схватив 3 ножа, гость направил их в сторону мужчины и высказал в его адрес угрозы убийством»,- сообщают в ведомстве.

Суд принял во внимание, что преступление обвиняемый совершил в период условного осуждения и приговорил мужчину к двум года и четырем месяцам в исправительной колонии общего режима.