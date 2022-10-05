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Общество5 октября 2022 3:13

Студентку из Томска обманули при заказе проектной работы

Девушка перевела деньги и получила не соответствующую требованиям работу
Кирилл Гостев
Девушка перевела деньги и получила не соответствующую требованиям работу.

Девушка перевела деньги и получила не соответствующую требованиям работу.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Студентка одного из томских учебных заведений обратилась в полицию Советского района с заявлением о хищении денежных средств.

Девушка пояснила, что заказала выполнение проектной работы в социальной сети к июню 2022 года. Получив сообщение о том, что проект готов, студентка перевела более 3600 рублей, после чего на ее электронную почту прислали текст, не соответствующий требованиям.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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