Студентку из Томска обманули при заказе проектной работы

Девушка перевела деньги и получила не соответствующую требованиям работу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Студентка одного из томских учебных заведений обратилась в полицию Советского района с заявлением о хищении денежных средств.

Девушка пояснила, что заказала выполнение проектной работы в социальной сети к июню 2022 года. Получив сообщение о том, что проект готов, студентка перевела более 3600 рублей, после чего на ее электронную почту прислали текст, не соответствующий требованиям.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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