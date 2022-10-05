В отделении ОНФ Томска раскрыли самые частые вопросы томичей о частичной мобилизации

Томичей чаще всего волнуют критерии возраста и здоровья мобилизуемых. Фото: Алена Мищенко / "АиФ-Томск"

Координатор регисполкома Общероссийского народного фронта Владимир Погудин рассказал "АиФ-Томск", с какими вопросами чаще всего обращаются томичи на горячую линию по частичной мобилизации.

Центр помощи на базе ОНФ заработал 26 сентября, в региональном отделении помогают тем, кто был призван в армию по ошибке, а также решают проблемы организации быта мобилизованных.

"Чаше всего у людей вызывают вопросы возраст и здоровье мобилизуемых. <...> Анализируя эти обращения, мы понимаем, что основная проблема при ошибочной мобилизации - это необновленные данные", — заметил Погудин.

В ОНФ также обращаются за консультацией сотрудники с бронью от предприятия, родственники мужчин старше 35 и 40 лет, которых призвали.

С начала мобилизационных мероприятий в центр ОНФ поступило 134 обращения, консультации получили 89 человек. К работе с обращениями ОНФ привлекает оперштаб по частичной мобилизации и Региональную мобилизационную комиссию, куда поступают данные о призванных по ошибке.

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