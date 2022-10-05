Из пожара в старинном дом на Советской улице в Томске спасли двух человек

Горевший дом входит в список объектов деревянного зодчества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 4 октября в Томске загорелся жилой дом на улице Советской, 8а, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Дом входит в список памятников деревянного зодчества, подлежащих сохранению.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 19:23. Пожар удалось локализовать к 19:36 и ликвидировать в 19:48. В МЧС уточнили, что загорелась квартира на цокольном этаже. Двух человек вывели из дома по лестничным маршам.

"В ликвидации пожара были задействованы 28 человек и 7 единиц техники", — добавили в МЧС.

Ранее в тот же день в пожаре в Октябрьском районе погиб мужчина.