Небольшой дождь и до 7 градусов тепла прогнозируют в Томске в среду

В Томске 5 октября будет пасмурно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томске в среду, 5 октября, днем ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до 5-7 градусов тепла, сообщает гидрометцентр региона.

В Томской области картина схожая — прогнозируют небольшие, местами умеренные дожди, дневная температура — +4...+9°C. В отдельных районах утром возможно образование гололеда.

Ветер на всей территории области западный 3-8 м/с, с порывами до 13-15 м/с.

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