В Томске более 130 человек обратились в ОНФ по теме частичной мобилизации

Фото: Алёна Мищенко/АиФ-Томск

В Томске с момента начала частичной мобилизации в общероссийский «народный» фронт поступило 134 обращений. По 89 обращениям уже были оказаны консультации, сообщает издание "АиФ-Томск", ссылаясь на координатора регионального исполкома Народного фронта по работе со СМИ Владимира Погудина.

В ОНФ рассказали, что всего к ним поступило 134 обращения. Все обращения оперативно взяты в работу, по 89 обращениям оказаны консультации. На данный момент найдены решения по 18 обращениям.

«За прошедшую неделю в томское региональное отделение Народного фронта поступили свыше 130 звонков, а также сообщений в социальных сетях и на электронную почту от жителей Томской области с просьбой проконсультировать людей и дать ответы на волнующие вопросы», – рассказал Владимир Погудин.

Активист также отметил, что люди просят разобраться в ситуациях с ошибочно призванными родственниками в рамках частичной мобилизации.

Добавим, что томичи могут обращаться в региональные отделения Народного фронта по адресу: Томск, улица Карла Маркса, 7, кабинет 102, по телефону 8 (3822) 70-57-99 или направлять обращения на почту: 70region@onf.ru.

Также обращения принимаются в региональных группах ОНФ во «Вконтакте» и «Одноклассниках».

При направлении обращений общественники просят томичей указывать следующие данные:

1. ФИО мобилизованного, дату рождения.

2. Сведения о службе в армии.

3. Наличие боевого опыта.

4. Военно-учетную специальность.

5. Аргументы в пользу того, что мобилизация была проведена незаконно.

6. Укажите, из какого военкомата пришла повестка.

7. Время и место, когда призываемый должен явиться к пункту сбора.

8. Контактный номер телефона.