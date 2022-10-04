В Томске более 130 человек обратились в ОНФ по теме частичной мобилизации

Фото: Алёна Мищенко/АиФ-Томск
В Томске с момента начала частичной мобилизации в общероссийский «народный» фронт поступило 134 обращений. По 89 обращениям уже были оказаны консультации, сообщает издание "АиФ-Томск", ссылаясь на координатора регионального исполкома Народного фронта по работе со СМИ Владимира Погудина.
В ОНФ рассказали, что всего к ним поступило 134 обращения. Все обращения оперативно взяты в работу, по 89 обращениям оказаны консультации. На данный момент найдены решения по 18 обращениям.
«За прошедшую неделю в томское региональное отделение Народного фронта поступили свыше 130 звонков, а также сообщений в социальных сетях и на электронную почту от жителей Томской области с просьбой проконсультировать людей и дать ответы на волнующие вопросы», – рассказал Владимир Погудин.
Активист также отметил, что люди просят разобраться в ситуациях с ошибочно призванными родственниками в рамках частичной мобилизации.
Добавим, что томичи могут обращаться в региональные отделения Народного фронта по адресу: Томск, улица Карла Маркса, 7, кабинет 102, по телефону 8 (3822) 70-57-99 или направлять обращения на почту: 70region@onf.ru.
Также обращения принимаются в региональных группах ОНФ во «Вконтакте» и «Одноклассниках».
При направлении обращений общественники просят томичей указывать следующие данные:
1. ФИО мобилизованного, дату рождения.
2. Сведения о службе в армии.
3. Наличие боевого опыта.
4. Военно-учетную специальность.
5. Аргументы в пользу того, что мобилизация была проведена незаконно.
6. Укажите, из какого военкомата пришла повестка.
7. Время и место, когда призываемый должен явиться к пункту сбора.
8. Контактный номер телефона.