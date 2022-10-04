Мобилизованные предприниматели Томской области смогут остаться владельцами своего бизнеса

Важно избежать штрафных санкций Фото: Николай Александров

В Томской области предприниматели смогут остаться владельцами своего бизнеса, если они были призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил официальный telegram-канал Объясняем.рф. На портале были опубликованы меры поддержки малого бизнеса и ИП в период частичной мобилизации. Отмечается, что решения были приняты в рамках совещания вице-премьера Андрея Белоуса с представителями федеральных органов исполнительной власти и бизнеса.

Предприниматели смогут оставаться владельцами бизнеса в случае мобилизации. Сейчас готовятся поправки в Госдуму.

Минфин в кооперации с Минэкономразвития и Корпорацией МСП разработают механизмы изменения и расторжения контрактов на поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ. Штрафные санкции планируют отменить, если предпринимателю придет повестка.

В случае отсутствия возможности продления лицензий предпринимателем из-за мобилизации, они буду автоматически продлены.

Если владелец продолжит вести бизнес после отправки на защиту родины, то все сроки внесения налоговых и иных платежей будут перенесены. Работу в этом направлении ведут Минфин и ФНС.

Малому и среднему бизнесу возможно дадут отсрочку по кредитным договорам и договорам лизинга. Проект поправок готовится.

Возможно при приостановлении или расторжении договоров аренды у государства недвижимости отменят штрафные санкции.