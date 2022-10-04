Томичи и их питомцы празднуют Всемирный день животных

Томичи и их питомцы отмечают Всемирный день животных. Фото: Кирилл Колемасов

Всемирный день животных отмечается 4 октября уже более 90 лет — с 1931 года. Издание "АиФ-Томск" по случаю праздника решило поделиться историями томских журналистов и их питомцев. Мы публикуем некоторые из них.

Бенджамин (слева) и Марсель (справа). Фото: Ксения Высотина

У Ксении Высотиной живут два кота — Бенджамин и Марсель. Бенджамину повезло — его журналист спасла от утопления с другими новорожденными котятами два года назад. Вислоухий Марсель живет в семье около полугода, его Ксения подарила маме на день рождения, так как она тяжело переживала смерть питомца.

Джессика (слева) и Трейсер (справа). Фото: Кирилл Колемасов

Джессика и Трейсер живут у Кирилла Колемасова уже пять лет. Наш сотрудник подобрал их на улице в течение двух дней.

"Джессика смешит своим раскосым взглядом, умением элегантно развалиться и громкими криками, когда хочет на ручки. Трейсер любит носиться туда-сюда, постоянно смотрит на хозяев, будто хочет "серьезно поговорить", — поделился Кирилл.

Соня — помесь джек-рассел-терьера и таксы. Фото: Алёна ГОЛЕВА

Соня, помесь таксы и джек-рассел-терьера, живет у Алены Голевой четыре года. Девушка говорит, что встретила собаку случайно.

"В 2018 году я по делам шла через один из старых кварталов города, и взгляд упал на небольшую группу детей, которые что-то рассматривали. Это оказалась маленькая собачка. Мальчишек я разогнала, а собаке пообещала: если на обратном пути она будет лежать, то заберу. Через 10 минут вспомнила, что забыла паспорт, а пес все лежит. Только её вновь окружили те же дети, но уже издевались над ней. Забрала себе. Через два месяца она родила троих щенят. С Соней мы уже пятый год вместе".

Леди бросили хозяева, и она несколько недель жила на улице. Фото: Дарья Зелинская

Леди оказалась на улице после того, как от нее отказались прежние хозяева. Несколько недель собака провела под открытым небом, а затем о ней от коллеги узнала Дарья Зелинская, которая решила забрать животное к себе.