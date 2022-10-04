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Общество4 октября 2022 7:46

В Томске еврейская община хочет реставрировать солдатскую синагогу

На данный момент идет подготовка проектной документации
Ксения Высотина

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Еврейская община планирует реставрировать солдатскую синагогу в Томске. На данный момент идет подготовка проектной документации, сообщает издание "АиФ-Томск", ссылаясь на председателя еврейской общины.

"Единственная деревянная солдатская синагога была передана в начале 2018 года томской еврейской общине. Сейчас идет подготовка документации для реставрации синагоги", - сообщает издание.

Уточняется, что синагога построена в 1865 году. Она находится в Томске по адресу проспект Фрунзе, 15. Здание пережило немало изменений: в 1872 году синагогу перенесли на новое место, а в 1907 году восстановили после пожара.

Как отметил председатель еврейской общины, данная синагога является единственной солдатской деревянной синагогой в мире.

На данный момент, идет проектирование синагоги. К концу года планируется искать средства для реставрации.