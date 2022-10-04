Жителя Томска будут судить за кражу радиаторов с корабля

До двух лет лишения свободы грозит 58-летнему мужчине за кражу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работника судоремонтного завода в Томске подозревают в краже двух радиаторов с одного из судов, сообщает окружное управление на транспорте МВД России.

По версии следствия, 58-летний мужчина, являвшийся сотрудником предприятия, в ходе обследования судна обнаружил в кормовой каюте два радиатора — масляный и водяной. Поразмыслив, мужчина принял решение забрать радиаторы и продать их своему знакомому. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.

В результате кражи ущерб собственнику составил более 10 тысяч рублей. Транспортная полиция вернула похищенное владельцу.

Уголовное дело по статье "Кража" направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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