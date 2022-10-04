Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 октября 2022 6:07

Насмерть избившего женщину жителя Томска нашли в деревне у родственников

Ранее в одном из домов Ленинского района был обнаружен труп женщины
Кирилл Гостев
Подозреваемый в убийстве мужчина задержан.

Подозреваемый в убийстве мужчина задержан.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина 1967 года рождения задержан в Асиновском районе Томской области по подозрению в убийстве своей знакомой, сообщает Следственный комитет региона.

Ранее томская полиция сообщила, что 27 сентября 2022 года в доме по улице Бийская в Томске обнаружено тело 54-летней женщины с признаками насильственной смерти.

В ходе расследования оперативники установили местонахождение подозреваемого в убийстве знакомого погибшей, который был неоднократно судим. Мужчина скрывался у родственников в Асиновском районе.

После задержания подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что избил знакомую во время ссоры.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Велосипедист попал под колеса автомобиля в Томской области