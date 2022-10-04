Жителя Стрежевого будут судить за повторное управление автомобилем в пьяном состоянии

Машину у мужчины конфисковали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи завершили работу над делом в отношении местного жителя, который повторно сел за руль в алкогольном опьянении. Об этом заявили в местом отделении МВД России "Стрежевской".

«Дознавателями установлено, что местный житель, 1980 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в августе текущего года около дома 143 в 1-м микрорайоне управлял транспортным средством, будучи осужденным в декабре 2020 года Стрежевским городским судом Томской области за управление транспортным средством в состоянии опьянения», - сообщили в ведомстве.

За предыдущее нарушение закона ему было назначено 10 месяцев лишения свободы с запретом на 2 года заниматься деятельностью, связанной с вождением автомобиля.

Сейчас машина изъята и отправлена на специализированную стоянку. Материалы уголовного дела переданы в суд.